Leggi la notizia su anteprima24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tempo di lettura: 2 minutiSant’Agata de Goti (Bn) – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di. “In queste ultime settimane ed in particolare in queste ultime ore è evidente a tutti che un territorio, quello del nostro Sannio, viene messo a dura prova ancora una volta per le notevoli precipitazioni, piogge e vento. Allagamenti, smottamenti, fiumi e corsi d’ acqua di media/piccola entità, che in molti casi rompono gli argini a causa della enorme portata di acque. Condizioni figlie di una mutata ormai condizione climatica, di un contesto generale “distrattamente” poco attenzionato, ma anche per mutazioni climatiche globali ormai completamente stravolte. Indispensabile una ricognizione dei danni, necessaria ed immediata, anche per avanzare una richiesta di riconoscimento dello stato di calamità naturale per un Sannio gravemente ...

anteprima24 : ** Carmine #Valentino: “#Sannio in #Emergenza. Allerta meteo continua” ** - TV7Benevento : Carmine Valentino: “Sannio in emergenza. Allerta meteo continua”.... - carmine_marrano : Odio Ferragosto. Odio Halloween. Odio San Valentino. E soprattutto odio Capodanno. Odio quei giorni in cui uno dev… -