Camilla e Gaia travolte e uccise a Ponte Milvio | il ragazzo che le ha investite sarebbe

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di domenica 22 dicembre 2019) Arrivano le prime indiscrezioni in merito alle indagini sulla morte diRomagnoli eVon Freymann ieri a Roma. Le due ragazze avevano solo sedici anni, stavano attraversando la strada quando sono stateda un giovanissimo. Non sembra sia stato un fatale incidente: le ultime notizie infatti rivelano che probabilmente ilè risultato positivo all’alcol test. Il dramma si è consumato ieri notte poco dopo l’una, in pochissimi secondi a, lungo corso Francia, tra via Flaminia Vecchia e la rampa di accesso all’Olimpica. Le ragazze sono morte sul colpo: inutili i soccorsi, i medici del 118 infatti non hanno potuto far altro che constatare il decesso.sono morte sotto lo sguardo attonito dei loro amici che hanno assistito, senza poter fare nulla alla scena. Si dovrà capire adesso perchè Pietro Genovesi, il ...

matteosalvinimi : Incontri con la gente previsti stasera a Chieti, domani a Pescara, Ancona, Cesena, Crevalcore e Sant’Agata Bolognes… - MattiaBriga : Un bacio al cielo per Gaia e Camilla. Un abbraccio sincero e profondo ai loro genitori. Una tragedia. - Agenzia_Ansa : La tragedia di Gaia e Camilla le due 16enni travolte e uccise a #Roma. Choc per Pietro Genovese, l'investitore, che… -