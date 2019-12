Calendario Superlega volley oggi | orari | programma | tv e streaming delle partite 22

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Dopo i vari impegnisquadre italiane in Europa torna la. Il match più interessante di giornata è senza ombra di dubbio lo scontro tra Trento-Civitanova, una partita che tra qualche mese potrebbe valere lo scudetto. I dolomitici devono non stanno vivendo un periodo decisivo e attualmente devono recuperare otto punti ai marchigiani che sono primi in classifica. Una sfida che vedrà impegnati alcuni dei migliori pallavolisti al mondo. Angelo Lorenzetti punterà, ovviamente, sulla potenza offensiva di Aaron Russel e Uros Kovacevic oltre che sulla grande tecnica di Klemen Cebulj e Luca Vettori. Come al solito a giostrare in regia ci sarà Simone Giannelli. Imbarazzo della scelta per i campioni del mondo in carica di Civitanova che potranno contare sulla grande vena di Osmany Juantorena in grande spolvero in questo periodo. De Giorgi si affiderà, inoltre, a Leal e Kovar per ...

zazoomblog : Calendario volley oggi orari partite Superlega (15 dicembre): come vederle in tv e streaming - #Calendario #volley… - zazoomnews : Calendario volley oggi orari partite Superlega (15 dicembre): come vederle in tv e streaming - #Calendario #volley… -