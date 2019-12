Calendario Serie A oggi | orari partite | tv | streaming | guida Sky e DAZN 22 dicembre

Leggi la notizia su oasport

Prosegue quest'anno la Serie A di calcio 2019/2020, in una domenica che vedrà disputarsi quattro partite, ad iniziare dal lunch match tra Atalanta e Milan, trasmesso in diretta esclusiva su DAZN, piattaforma streaming in abbonamento al costo di 9,99€ al mese. Due invece le gare delle ore 15, ovvero Lecce-Bologna e Parma-Brescia, trasmesse da Sky, rispettivamente sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport Serie A, rete di riferimento anche per quanto riguarda Sassuolo-Napoli, alle 20.45. Il programma di giornata: 22/12 12.30 Atalanta-Milan DAZN 22/12 15.00 Lecce-Bologna Sky 22/12 15.00 Parma-Brescia Sky 22/12 20.45 Sassuolo-Napoli Sky

