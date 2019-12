Calciomercato | Mandzukic saluta la Juventus Il croato ad un passo dall’Al Dhuail

Leggi la notizia su newsmondo

(Di domenica 22 dicembre 2019), Marioin Qatar. Accordo di massima trovato con l’Al. Paratici: “La trattativa è ai dettagli”. ROMA – Marioin Qatar. E’ ai titoli di coda l’esperienza delalladopo essere finito fuori rosa con l’arrivo di Maurizio Sarri. Nei giorni scorsi le voci di un possibile accordo con il Milan o il Manchester United erano diventate molto insistenti ma alla fine il giocatore ha deciso dire l’Europa e trasferirsi in un campionato meno competitivo. Nella trattativa trae l’Alun ruolo fondamentale lo ha avuto Mehdi Benatia. La presenza del marocchino è stata fondamentale per la scelta dell’attaccante che ha già raggiunto Doha per le visite mediche. L’ufficialità è attesa nelle prossime ore. Marioin Qatar, le cifre Nelle prossime ...

GoalItalia : Mandzukic ad un passo dall’approdo in Qatar: spuntano anche le immagini che lo avvicinano all’Al Duhail ???? [… - SkySport : ?? #Calciomercato ?? #Mandzukic in Qatar ?? Lascia la #Juventus dopo quattro anni e mezzo #SkyCalciomercato #SkySport - GoalItalia : Mandzukic, addio Juventus: c'è il Qatar, decisione nelle prossime 48 ore ?? [@romeoagresti] -