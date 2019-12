Calciomercato Juventus | 5 cessioni a gennaio | tre addii eccellenti NOMI e DETTAGLI

Leggi la notizia su calcioweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019)– Stagione molto importante per la, il club bianconero al lavoro in vista delle prossime partite con l’obiettivo di continuare la corsa verso lo scudetto, in scena uno scontro bellissimo con l’Inter, le due squadre hanno gli stessi punti in classifica. Percorso importante anche in Champions League, la squadra di Sarri ha staccato il pass per gli ottavi di finale della competizione, contro il Lione la strada sembra in discesa. Nel frattempo la dirigenza si muove sul mercato con l’obiettivo di rinforzare una squadra già fortissima. Non è da escludere un colpo importante in entrata che può essere finanziato attraverso alcune, sembrano 5 i calciatori con la valigia in mano: il primo è Perin che si avvicina al ritorno al Genoa, in difesa non è da escludere l’addio di Rugani che fino al momento ha trovato pochissiono ...

GoalItalia : Mandzukic ad un passo dall’approdo in Qatar: spuntano anche le immagini che lo avvicinano all’Al Duhail ???? [… - GoalItalia : Mandzukic, addio Juventus: c'è il Qatar, decisione nelle prossime 48 ore ?? [@romeoagresti] - SkySport : ?? #Calciomercato ?? #Mandzukic in Qatar ?? Lascia la #Juventus dopo quattro anni e mezzo #SkyCalciomercato #SkySport -