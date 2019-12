Bus silenziosi e altri prodigi se la tecnologia può farci male (Di domenica 22 dicembre 2019) Andrea Cuomo Londra sonorizzerà i mezzi elettrici, che non si sentono Ma la storia è piena di invenzioni geniali e pericolose Ci sono tecnologie talmente tecnologiche che l'uomo ne resta schiacciato. Parola non usata a caso: è stato per evitare che pedoni e ciclisti vengano investiti dai nuovi silenziosissimi bus elettrici in servizio a Londra che la società dei trasporti locale (Transport for London) ha deciso che a partire dal 2020 essi produrranno un suono artificiale quando viaggiano a bassa velocità, per essere sentiti. Il suono è elaborato da Zelig Sound, un'azienda che collabora da tempo con la società dei trasporti di Londra e che ha già realizzato i vari bip prodotti dal autobus e metropolitane della capitale britannica. Ma stavolta, a differenza delle altre «soluzioni acustiche», il suono è «avvolgente e un poco ipnotico». Sperando che a essere ipnotizzati non ...

