Bufere e allagamenti Il maltempo sferza l' Italia

(Di domenica 22 dicembre 2019)flagellata dalnel weekend che porta al Natale: la tempesta Fabien arrivata dall'Atlantico ha portatodi vento che hanno abbattuto gli alberi,e frane, con vittime, danni e intere zone isolate, il tutto mentre le temperature salgono fino a 10 gradi sopra le medie stagionali. La situazione meteo resta di allerta per l'arrivo di nuove piogge e temporali sulle regioni meridionali e venti forti sul resto del Paese. La regione più colpita è la Campania per la quale il governatore, Vincenzo De Luca, chiederà al governo la dichiarazione dello stato di calamità. Alla periferia di Napoli un 62enne di origine marocchina è morto schiacciato da un albero abbattuto dal vento. In Irpinia a San Martino in Valle Caudina, la piazza centrale è stata sollevata dal Caudino, un torrente tombato 'esploso' a causa di una frana sul monte Mafariello che lo ha ...

