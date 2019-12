Bruno Vespa e il figlio Federico a Domenica In insieme per la prima volta Foto

Leggi la notizia su ultimenotizieflash

(Di domenica 22 dicembre 2019) Bel colpo oggi per Mara Venier che aIn ha ospitatoe suo, per la, entrambi con un libro da proporre, due mondi diversi ().Vepsa l’abbiamo visto ospite già in altri programmi Rai, L’anima del maiale è il suo libro in cui racconta dei suoi lunghi anni difficili, della pressione; un libro che ha voluto dedicare a sua madre perché l’ha salvato nel suo momento più duro. E se di suo padre parla ovviamente con affetto ripete ancora unale sue mancanze e dà la colpa al lavoro dei suoi genitori, soprattutto al lavoro di suo padre. A suo favore però dice anche che ha avuto il coraggio di parlare sempre con i suoi insegnanti del liceo, ammettendo con ironia che se ha fatto un’ottima università, al liceo non era uno studente modello.CONTINUA AD ACCUSA SUO PADREPER LE SUE MANCANZE “C’è stato un ...

niccolo_bar : Bruno Vespa dice del padre: 'Furono gli antifascisti a portare Mussolini al potere' - zazoomnews : “Un periodo nero”. Federico Vespa la confessione a cuore aperto a Domenica In. Il dolore di papà Bruno - #periodo… -