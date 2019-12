Bruno Vespa | chi è la moglie Augusta Iannini | età | lavoro | vita privata

Giuseppe Conte - Bruno Vespa : "Pronta la lista in appoggio del Pd - non tornerà a fare l'avvocato" : Bruno Vespa analizza l'attuale situazione politica e in particolare il futuro del governo e del suo premier: Giuseppe Conte. Per il conduttore di Porta a Porta il rapporto che lega l'avvocato del popolo con i grillini è destinato a finire. E anche lo stato di salute del Conte bis non è dei migliori:

Bruno Vespa sul caso Gregoretti : "Fantastico regalo a Salvini" e un suicidio in piena regola di Di Maio : "La Gregoretti è un fantastico regalo a Salvini". Parola di Bruno Vespa. "A una settimana dalle elezioni in Emilia Romagna e Calabria - scrive sulle colonne del Giorno - rilanciare il tema dei migranti mandando a processo per sequestro di persona un ex ministro dell' Interno" potrebbe giovare, più c

Bruno Vespa svela un segreto “Matteo Renzi invidia una cosa a Matteo Salvini” : Una lunga intervista quella rilasciata da Bruno Vespa a Tagadà. Il noto giornalista e conduttore televisivo ha parlato dell’attuale situazione politica e in particolare di due leader politici: Matteo Renzi e Matteo Salvini. Dal conduttore di “Porta a Porta” i due MATTEI sono ritenuti i leader più carismatici del panorama politico italiano. Ma durante l’intervista Bruno Vespa si è lasciato sfuggire un segreto: “una delle cose che ...

Avete mai visto la moglie di Bruno Vespa? Magistrato di successo [FOTO] : Ormai da tantissimi anni al fianco del noto giornalista Bruno Vespa, c’è sua moglie Augusta Iannini. Nata all’Aquila, Augusta è un Magistrato di successo. Ecco chi è Augusta Iannini, moglie di Bruno Vespa [FOTO] Donna colta ed elegante, Augusta Iannini è la moglie di Bruno Vespa. Classe 1950, Augusta ha studiato al Liceo Classico e si è laureata in Giurisprudenza presso La Sapienza di Roma. Dopo aver superato l’esame di ...

Domenica In - colpaccio di Mara Venier : con chi arriva in studio Bruno Vespa - il faccia a faccia più atteso : Si scaldano i motori per la puntata pre-natalizia di Domenica In, il programma di Mara Venier su Rai 1, in onda il 22 dicembre. Da Viale Mazzini infatti filtrano le anticipazioni sugli ospiti in studio per quella che sarà una puntata attesissima. Tra questi, Nino D'Angelo e Gigi D'Alessio, presenti

Sardine - Bruno Vespa attacca : "Bella Ciao in San Luigi? Hanno perso la brocca" : Bruno Vespa non resiste e in un post pubblicato sul suo profilo Twitter dà una bella lezione alle Sardine. Scrive il direttore di Porta a Porta: "Mi telefona Caravaggio. 'Senti, io sono uno sconsacrato. Ma sentire le Sardine cantare Bella Ciao qui a San Luigi significa che Hanno proprio perso la bro

L'occupazione televisiva di Bruno Vespa. Per il giornalista ventitré ospitate in trentacinque giorni : Nuovo anno, nuovo libro, solita maratona televisiva. Come da tradizione, tra la seconda metà di novembre e le prime due settimane di dicembre, Bruno Vespa diventa una presenza fissa nelle case degli italiani.In video ad ogni ora del giorno e della notte, il giornalista abruzzese salta da un programma all’altro, senza badare a orari, canali e tipologia delle trasmissioni che lo invitano.prosegui la letturaL'occupazione televisiva di Bruno ...

Settimana Ventura - dopo Al Bano SuperSimo ospita Bruno Vespa e Anna Falchi | Anteprima Today : Record d'ascolti con il Leone di Cellino, che ha scelto proprio il salotto di Simona Ventura per parlare a pochi giorni...

Bruno Vespa - il retroscena : "Crisi di nervi nel governo - godono Matteo Salvini e Giorgia Meloni" : La "crisi di nervi" nel governo è evidente. Luigi Di Maio, Matteo Renzi, Nicola Zingaretti, non stanno passando un bel momento, scrive Bruno Vespa nel suo editoriale su Il Giorno: "Nel Movimento 5 Stelle è evidente il timore che una emorragia di senatori in favore della Lega possa portare alla cadut

‘Mia moglie di querela…’ : Bruno Vespa - l’avvertimento in diretta a Caterina Balivo : Bruno Vespa e la battuta ironica rivola a Caterina Balivo Come ogni anno, Bruno Vespa si fa il giro di tutte le trasmissioni televisive della Rai, Mediaset e La7 per promuovere il duo libro. L’ultimo si chiama ‘Perché l’Italia diventò fascista’. Qualche giorno fa ne ha parlato nel salotto di Vieni da me guidato da […] L'articolo ‘Mia moglie di querela…’: Bruno Vespa, l’avvertimento in diretta a ...

Io ricordo Piazza Fontana - Rai 1/ Bruno Vespa : 'lo Stato deve fare chiarezza' : Io ricordo Piazza Fontana in onda su Rai 1 oggi, giovedì 12 dicembre 2019, dalle 21.25.Nel cast Giovanna Mezzogiorno, Anna Ferruzzo. Streaming del docu film

Bruno Vespa parla della lite con Pippo Baudo : “Andò malissimo” : Bruno Vespa ha parlato della lite con Pippo Baudo avvenuta nel 2011 durante la trasmissione Centocinquanta, che non brillò certo per l’intesa tra i due conduttori. “Andò malissimo“: questa la sintesi di quanto accaduto tra loro, almeno secondo il punto di vista del volto storico di Porta a Porta. Bruno Vespa parla di Pippo Baudo Bruno Vespa ha parlato della sua esperienza televisiva a Centocinquanta, in coppia con Pippo Baudo. Lo ha ...

Vieni da me - Bruno Vespa : “Se non mi danno un nipotino strozzo i mie figli” : Bruno Vespa è stato ospite dell’ultima puntata di Vieni da Me e con Caterina Balivo si è confidato, raccontando alcuni aneddoti della sua carriera e parlando anche della sua vita privata. Il conduttore di Porta a Porta ha confessato poi il suo desiderio più grande: diventare nonno. Nello spazio dedicato alla “lavatrice”, Caterina Balivo gli ha consegnato infatti una tutina da bebè e lui, stringendola tra le mani, ha detto: ...