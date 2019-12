Brescia | si cerca Nadia | 16 anni | scomparsa da giovedì

Leggi la notizia su thesocialpost

(Di domenica 22 dicembre 2019) Sono ore di apprensione e preoccupazione per un papà di, sua figlia 16enneda. Le ricerche continuano instancabili ma della giovane sembrano non esserci tracce.a 16A dare l’annuncio delladiBacchetti è stato il padre che continua a condividere appelli struggenti e foto della giovane.ha 16, al momento dellaindossava un cappotto North Sails o Napajiri di colore giallo e nero, ha occhi e capelli castani; a volte può indossare occhiali o piercing al naso, come si vede dalle foto divulgate dal padre. L’ultima volta è stata vista nella zona del centro commerciale Freccia Rossa di. Non si hanno più notizie daBacchetti risultadalle 8 di; la giovane è uscita dalla casa famiglia in cui risiede per andare a scuola, ma lì non ci è mai ...

