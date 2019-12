Brescia | Corini | «Grande rammarico | meritavamo i tre punti»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Le parole di Eugenioin zona mista dopo il pareggio ottenuto negli ultimi minuti contro il Parma: «Balotelli era stanco» (-Dal nostro inviato, Antonio Parrotto) Eugenioha parlato in zona mista dopo il pareggio maturato negli ultimi minuto contro la Lazio. RISULTATO – «Potevamo gestire meglio il finale, essere più aggressivi. Il Parma riempiva l’area con molti uomini e c’è. Nel secondo tempo eravamo cresciuti, avevamo la partita in mano e c’è». BALOTELLI – «Era affaticato, ho voluto giocarmelo a partita in corso per avere quella qualità in più» Leggi su Calcionews24.com

sportli26181512 : #Brescia, Corini: 'Occasione persa, è un peccato': Il tecnico dopo l'1-1 del Tardini: 'Come con il Sassuolo abbiamo… - infoitsport : LIVE TMW - Brescia, Corini: 'Ndoj out, Matri in forse. Balo-Torregrossa confermati' - LORENZOCRISTAL1 : #ParmaBrescia Buona performance del Brescia che passa in vantaggio con Balotelli per poi farsi riacciuffare in extr… -