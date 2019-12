Bologna | i 15 nuovi autobus sono già vecchi | i disabili non possono accedere Che brutta

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) 72, 48, 24. No, non sto dando i numeri per giocare al lotto.le ore di preavviso per una persona contà motoria se vuole la certezza di poter prendere un mezzo di trasporto. Questo vale se si vuol volare in aereo, o prendere un treno e devi prenotare l’assistenza tramite SalaBlu, oppure per un, soprattutto quelli extraurbani. Per le persone contà in carrozzina non esiste il last minute. La situazione rispetto al passato è certamente migliorata ma c’è ancora tanto lavoro da fare. Il 6 dicembre scorso, Raffaele Donini, vicepresidente e assessore ai trasporti dell’Emilia-Romagna, ha presentato in piazza Maggiore a, 15extraurbani. Scrive sulla sua bacheca di Facebook: “15EXTRAURBANI ECOLOGICI PER!! Entrano in servizio da oggi 15con l’innovativa alimentazione a metano liquido che, grazie ad ...

