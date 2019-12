Birmania | sulla difesa dei diritti degli Rohingya il Gambia ha dato una lezione a tutti

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) Questo ultimo meseanni 10 del 2000 ha segnato due eventi chiave per il futuro delle relazioni internazionali: il via alla rimozione dell’ultimo ostacolo alla Brexit, e le conseguenze a valanga che potrebbe portare al multilateralismo, e l’apertura del procedimento presso la Corte di Giustizia dell’Onu che vede ilopposto al Myanmar per la questione. Quest’ultimo, anche se passato largamente inosservato, soprattutto per le implicazioni politiche, è invece un evento storico. Per diverse ragioni. In primis, utilizzando uno strumento dimenticato (e largamente ignorato) come la Corte universale dell’Onu, ile l’Organizzazione dei Paesi islamici hannounadi democrazia alle stesse potenze mondiali che tanto tempo fa istituirono quella Corte, pur ignorandone costantemente giurisdizione e pronunciamenti. Poi hanno spinto le competenze di quel ...

