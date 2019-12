Biathlon | Mass start maschile Le Grand Bornand 2019 | i francesi tentano l’attacco

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) A Leè già tempo di ultima giornata di gare. La terza tappa della Coppa del mondo/2020 delsta per vivere le dueche chiuderanno il programma e richiederanno agli atleti di dare fondo a tutte le proprie energie prima della pausa natalizia di tre settimane. Come già ricordato, in questa località si è gareggiato solamente due volte nel passato ma nel 2017 l’ordine delle gare fu il medesimo ed esiste, dunque, un precedente sia in campoche in quello femminile. In quell’occasione a trionfare fu l’idolo di casa Martin Fourcade, che interruppe il dominio assoluto del norvegese Johannes Bø, vincitore di tutte e quattro le competizioni fino a quel momento. Il favorito per domani però è certamente ancora una volta il ventiseienne scandinavo, autore dell’ennesimo capolavoro ieri nell’Inseguimento e che potrebbe anche ...

mamuam : RT @neveitalia: Lisa Vittozzi prova a sorridere pensando alla mass: 'Voglio dimostrare di essere sempre la stessa al poligono' #LeGrandBorn… - AndyOlyWomen : RT @neveitalia: Lisa Vittozzi prova a sorridere pensando alla mass: 'Voglio dimostrare di essere sempre la stessa al poligono' #LeGrandBorn… - neveitalia : Lisa Vittozzi prova a sorridere pensando alla mass: 'Voglio dimostrare di essere sempre la stessa al poligono'… -