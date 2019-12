Biathlon, Dorothea Wierer: “Oggi è stata durissima, importante il pettorale giallo ma la stagione è ancora lunga” (Di domenica 22 dicembre 2019) Si conclude con una bella soddisfazione il 2019 da sogno di Dorothea Wierer, protagonista quest’oggi di una prestazione di alto profilo specialmente al poligono che le ha permesso di ottenere il secondo posto nella mass start di Annecy-Le Grand Bornard, sede della terza tappa della Coppa del Mondo 2019-2020 di Biathlon. L’altoatesina, grazie a questo risultato, si è riportata in vetta alla classifica generale strappando così dopo una sola gara il pettorale giallo alla norvegese Tandrevold, oggi solo dodicesima. Si è trattato dell’ultima competizione ufficiale dell’anno solare prima della sosta natalizia, mentre la prossima tappa del circuito maggiore andrà in scena ad Oberhof dal 6 al 12 gennaio. Di seguito le dichiarazioni rilasciate da Dorothea Wierer al termine della prova odierna: “Oggi è stata davvero molto dura, sicuramente non avevamo dei missili ...

