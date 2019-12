Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Dominio totale dellasul campo della. La difesa lombarda non lascia un attimo di respiro al sodalizio capitolino, mentre l’attacco degli ospiti gira a meraviglia e dopo i primi 20 minuti il match è già praticamente chiuso. Alla fine i padroni di casa prendono addirittura 30 punti di scarto: risultato finale 53-83. Laprende il comando del match sin da subito e già a fine primo quarto trova la doppia cifra di vantaggio con una bomba di Silins.accusa il colpo mentre proprio un ispiratissimo Silins, arrivato nelle scorse settimane per sostituire l’infortunato Horton, continua a bombardare dall’arco. Una tripla di Vitali permette adi toccare il +20 all’inizio della seconda frazione di gioco, sul 17-37. Buford prova a far tornare in partita dei suoi, ma la difesa deiè totalmente incapace di contenere ...

Pianeta_Basket : LBA - Reggiana, Buscaglia 'Abbiamo perso la maniglia e lo… - zazoomblog : Basket Serie A 2019-2020: Venezia interrompe il digiuno in trasferta terza vittoria consecutiva per Cantù -… - OA_Sport : Basket, Serie A 2019-2020: Virtus Roma-Brescia 53-83. La Leonessa divora i capitolini -