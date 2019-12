Basket | Serie A 2019-2020 | Venezia interrompe il digiuno in trasferta | terza vittoria

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 22 dicembre 2019) Nel tardo pomeriggio si sono disputate due partite valide per la quattordicesima giornata delladi: dopo sei sconfitte di fila,si sblocca finalmente inespugnando Reggio Emilia; vince lontano dalle mura amiche anche Cantù in quel di Trieste. GRISSIN BON REGGIO EMILIA-UMANA REYER85-104 (29-30, 23-28, 18-21, 15-25)L’Umana Reyerfinalmente ilin, sbancando Reggio Emilia con il punteggio di 85-104: con questai Campioni d’Italia in carica salgono a quota 12 punti, agganciando gli emiliani in classifica. Al PalaBigi va in scena un primo tempo molto equilibrato, con gli attacchi che si fanno preferire alle difese: a spezzare la parità prima dell’intervallo è Austin Daye, che con tre liberi e un tiro vincente dall’arco regala ai lagunari sei punti di vantaggio (52-58). Sono le ...

