Basket | Serie A 2019-2020 | la Dinamo Sassari sconfigge la Virtus Bologna nel big match di

Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) C’era grande attesa per il pomeriggio odierno, nel quale erano in calendario tre deipiù interessanti della quattordicesima giornata delladi. Spicca il successo della, chelanello scontro al vertice; vittorie interne, invece, per Fortitudoe Olimpia Milano, che hanno la meglio rispettivamente contro Brindisi e Trento. BANCO DI SARDEGNA-SEGAFREDO91-77 (22-17, 21-21, 27-19, 21-20) Lavince il bigdi giornata, infliggendo la seconda sconfitta del campionato allae avvicinando prepotentemente la vetta, ora a soli due punti. I sassaresi partono fortissimo, trascinati dall’entusiasmo contagioso del “Palaserradimigni”: il parziale d’apertura è di 10-0, suggellato dalla schiacciata in contropiede di Michele Vitali, che ...

dariodej : BASKET FEMM SERIE A 2 : MONCALIERI b BOLZANO 72 a 65 . VL BC BOLZANO : FALL 27 ; TREHUB 18 ; SERVILLO 13 DEGIOVANNI… - telecitynews24 : ??SERIE A2, CASALE-AGRIGENTO: SUCCESSO ROSSOBLU ?? La @juniorcasale vince il big match contro la @FortitudoAG e inte… - Trmtv : Basket. Serie B. Olimpia corsara ad Avellino -