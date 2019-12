Leggi la notizia su oasport

(Di domenica 22 dicembre 2019) Tre i match diA1diche si sono tenuti oggi, di seguito andiamo a vedere come sono andati. LUCCA – VIRTUS BOLOGNA 78-70 (21-14, 24-26, 18-17, 15-13) Lucca prende la testa già nel primo quarto, trascinata da Jeffery, Zempare e Madera. In apertura di seconda frazione arrivala doppia cifra di vantaggio, ma una scatenata Harrison riporta le bolognesi fino al -5 prima della sirena che manda tutti al riposo lungo. A inizio terzo periodo la Virtus toccail -1, trascinata, oltre che dalla già citata Harrison,da Begic. Al sodalizio del capoluogo dell’Emilia-Romagna, però, non riesce il sorpasso, poiché Madera e Jeffery respingono l’assalto avversario. Negli ultimi 10 minuti di gioco Zempare sale in cattedra e Lucca tiene Bologna a distanza di sicurezza, andando così a conquistare il successo. TOP SCORER LUCCA: Jeffery 21, ...

dchinellato : ???? Kobe passing the torch to his daughter. If Gigi Bryant learned from his dad... are you ready, women basketball?… - OA_Sport : Basket femminile, Serie A 2019-2020: Broni batte anche Palermo, San Martino di Lupari vince a Torino - MameliLetizia : RT @dchinellato: ???? Kobe passing the torch to his daughter. If Gigi Bryant learned from his dad... are you ready, women basketball? ???? Ko… -