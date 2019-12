Basket | 14a giornata Serie A 2019-2020 | Petteway show | Pistoia batte sulla distanza Pesaro

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 22 dicembre 2019) Un ultimo quarto fa la differenza a, dove l’Oriora si aggiudica la sfida salvezza controper 91-79. Protagonista assoluto Terran, autore di 32 punti e 7/11 da tre punti, mentre alla Carpegna Prosciutto non basta Troy Williams e gli ospiti pagano soprattutto i troppi falli fatti. Partono forte i padroni di casa, cone D’Ercole che trovano subito due triple, poi proprio l’ala piccola americana trova anche un potenziale gioco da tre punti, ma sbaglia il libero, escappa via sul 11-4.non ci sta, il neoacquisto Troy Williams trova due triple, una con pure fallo subito, e ospiti che tornano a -2. Ma è sempre Terrana dominare con un’altra tripla, mentre le due difese lasciano a desiderare e i canestri sono facili da entrambe le parti. Due falli in attacco di, già con il bonus esaurito, permettono adi tornare ...

