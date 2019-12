Barca a vela carica di migranti finisce contro gli scogli | sfiorata la tragedia

Leggi la notizia su meteoweek

(Di domenica 22 dicembre 2019) Trentano nella notte nei pressi di Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. L’imzione su cui viaggiavano è finitadeglia causa delle condizioni estremamente pericolose del mare. Poteva finire in, lo sbarco di trentatrèa Santa Maria di Leuca, in provincia di Lecce. La… L'articolodiglilaproviene da www.meteoweek.com.

8settembre74 : Soccorsi 30 migranti: la barca a vela finisce sugli scogli a Leuca - FrancescoCiga : RT @RescueMed: Gli attuali ministri dell'Interno, della Difesa, delle Infrastrutture e Trasporti potrebbero, con una loro semplice firma, d… - Carlo_A_Macc : RT @lucabattanta: Scusate ma c'erano degli ucraini sull barca? Ucraini? ?? Ci prendono in giro? -