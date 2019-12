Barbara D’Urso fuori da Canale 5 | “Cosa ci faccio qui?” FOTO

Leggi la notizia su lanostratv

(Di domenica 22 dicembre 2019)D’Urso vola in Spagna dopo Pomeriggio Cinque e Domenica Live: nuovo programma in vista? Tutti voglionoD’Urso! La nostra padrona di casa di Pomeriggio 5, Domenica Live, Grande Fratello e Live Non è la D’Urso è molto amata in Spagna. Lady Cologno ha chiuso le sue trasmissioni su5 in vista della pausa natalizia e tornerà regolarmente in onda da martedì 7 gennaio.D’Urso ha lasciato l’Italia ed è volata in Spagna per fare cosa? Quella che sembrava una meritata pausa lontana dagli studi televisivi di Cologno Monzese, nasconde nuovi progetti in ballo sul piano professionale. La conduttrice si è mostrata davanti le porte di Mediaset Espana. “Che cosa ciqui?”, ha domandato ai suoi due milioni e mezzo di followers su Instagram, invitandoli ad indovinare. Carmelita nostra, però, non ha rivelato il motivo che ...

