Bankitalia faccia autocritica | il suo silenzio è imbarazzante

(Di domenica 22 dicembre 2019) “Che qualcosa non funzioni nella vigilanza bancaria credo ormai sia sotto gli occhi di tutti. Serve una riforma che dia al Parlamento più voce in capitolo, con le giuste precauzioni, nella scelta dei vertici, e la vigilanza va riformata per essere maggiormente incisiva negli interventi preventivi”.Lo afferma il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, in un’intervista in apertura del Sole 24 Ore. Sulla Popolare di Bari “, il suo”.“Bisogna fare in modo che casi come quello della Popolare di Bari non si verifichino più in questi termini. È evidente che il sistema va e deve essere tutelato, che il primo passo è sempre tutelare i risparmiatori, ma questo non significa che chi ha sbagliato non debba pagare i suoi errori”, aggiunge Di Maio.

