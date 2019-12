“Banana al ciccolato! Wanda Nara, la gaffe della moglie di Icardi con Pupo (Di domenica 22 dicembre 2019) Non passa giorno senza che Wanda Nara faccia parlare di lei. Questa volta però a darle un assist praticamente perfetto è stato un inconsapevole Pupo. Tra l’altro, ormai è notizia nota: i due saranno gli opinionisti del ‘Grande Fratello Vip 2020‘. Ospiti di ‘Verissimo‘, sono stati protagonisti di un simpatico siparietto. Entrambi hanno rimarcato la chimica che hanno riscontrato tra loro. Pupo ha spiegato: “Lei è molto bella, giovane. Conosceva anche alcune mie canzoni che sono state tradotte in spagnolo”. Silvia Toffanin ha chiesto quali. Wanda Nara ha replicato prontamente: “Banana al cioccolato”, causando l’ilarità del pubblico. Pupo ha commentato divertito: “Banana al cioccolato, partiamo alla grandissima. Basta prendere una banana, infilarla nel cioccolato e siamo a posto. Chiami Malgioglio e hai risolto”. Ma non è finita qua, perché Wanda Nara ha parlato della sua vita tra Italia e ...

