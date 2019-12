Leggi la notizia su movieplayer

(Di domenica 22 dicembre 2019), ladi The, potrà accompagnarvi nei vostri viaggi grazie a uno speciale adesivo da applicare sullemobili.è diventato ladegli ultimi mesi grazie alla serie Thee ora i fan possono averla come compagno di viaggi grazie a un set diperin cui la simpatica creaturina verde sembra affacciarsi dai finestrini, con un effetto davvero simpatico, soprattutto per chi li vede dall'esterno. L'azienda Fanwraps ha infatti realizzato una decalcomania messa in vendita su Entertainment Earth che trasforma il piccolo amico del cacciatore di taglie in un passeggero a bordo della propriamobile. The Child Passenger Series Window Decal è un'immagine a grandezza naturale dicome appare nella ...

cinemaniaco_fb : ?????????????? Baby Yoda: gli adesivi per auto per viaggiare con la star di The Mandalorian - Coccimari : RT @ffffjd: Baby Yoda in realtà è un Gremlin che è stato bagnato con la cedrata Tassoni invece che con l'acqua: change my mind. - ffffjd : Baby Yoda in realtà è un Gremlin che è stato bagnato con la cedrata Tassoni invece che con l'acqua: change my mind. -