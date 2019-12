Avete mai visto l’ex fidanzato di Madonna? E’ un professore di Amici FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di domenica 22 dicembre 2019) I più informati ne saranno a conoscenza, ma molti ne rimarranno stupiti.ha un ex, oggi molto conosciuto in Italia in quantodi una delle scuole più famose del Paese:di Maria De Filippi. La sua presenza nel talent di Canale 5 ha creato scompiglio, specie perché si è andato a sostituire ad uno dei docenti più amati di tutte le edizioni e in secondo luogo, anche perché le sue scelte verso gli alunni sono state a volte discutibili e non condivise dai suoi colleghi. L’ex diè un ballerino. Ed il suo nome è Timor Steffens, coreografo olandese classe 1987, che dalla scorsa edizione ha preso nella scuola diil posto di Garrison affiancando Veronica Peparini e Alessandra Celentano, tra i professori di ballo. Nella passata edizione del talent il novello docente aveva addirittura suscitato una protesta degli allievi con tanto ...

