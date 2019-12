Avete mai visto la mamma di Emma Marrone? Sono identiche FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di domenica 22 dicembre 2019)è una delle artiste più amate del panorama musicale italiano. La cantante salentina è riuscita a fare breccia nel cuore del suo pubblico, che da anni, con assoluta fedeltà e devozione la segue e sostiene. L’artista, che ha lasciato la sua terra di origine per questioni lavorative, è molto legata alla sua famiglia, in particolare a sua madre. Chi è ladiSolo qualche mese fa la pugliese ha postato sul proprio profilo Instagram delleche la ritraggono in compagnia della sua, la signora Maria.ha sempre ammesso di essere molto legata alla sua famiglia e alle sue origini. Appena può scappa infatti nel suo amato Salento per riabbracciare i suoi cari. Il successo e la popolarità non l’hanno affatto allontanata dalle sue radici. (Continua dopo la) View this post on Instagram 1 con. 2 con papà. ...

mirkocalemme : Se non vi siete commossi (o quasi) ascoltando Sebatiano #Esposito dopo #InterGenoa vuol dire che non avete mai pres… - AnnamariaGalav2 : RT @69veleno69: 'Nella vita ci si accontenta spesso della superficie,di ciò che è visibile a tutti, di ciò che è per tutti. Non sapendo per… - solxtice : purtroppo è più semplice fare i passivo-aggressivi che avere discussioni in maniera diretta, ma questo è controprod… -