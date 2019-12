Avete mai visto il marito di Ferzan Ozpetek? Sono insieme da circa 18 anni FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di domenica 22 dicembre 2019) Il registaè attualmente impegnato nelle sale cinematografiche con il film “La Dea Fortuna”. Si tratta dell’ultimo lavoro cinematografico uscito nelle sale il 19 Dicembre dove, moltissimi fan siemozionati dinnanzi al racconto di una storia interpretata da un cast d’eccezione. Stefano Accorsi ed Edoardo Leoi protagonisti del prodotto cinematografico al quale hanno dato voce e personalità alla coppia formata da Arturo e Alessandro. Una storia d’amore che tocca corde profonde dell’animo di una coppia ormai annoiata e scossa dal ritorno dell’amica, interpretata dall’attrice Jasmine Trinca. Si percepiscono situazioni diverse e ambientazioni suggestive, ma il tema della genitorialità è centrale. Disi conosce lo stile impeccabile che risuona costantemente nel mondo cinematografico. Le storie che racconta ...

mirkocalemme : Se non vi siete commossi (o quasi) ascoltando Sebatiano #Esposito dopo #InterGenoa vuol dire che non avete mai pres… - olivefritte : Avete mai conosciuto una giada non bionda? - avvelenatrice : RT @LaVainar: Per non disturbare il prossimo non dovremmo mai farci vedere ansiosi, preoccupati, tristi, impanicati. Avete mai notato quant… -