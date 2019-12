Avete mai visto il figlio di Andrea Bocelli? È bellissimo FOTO

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di domenica 22 dicembre 2019) Durante una puntata del Festival di Sanremo 2019, abbiamo avuto modo di vedere Matteo, ildi. In quell’occasione il web è esploso: tantissimi i commenti sulla bellezza del ragazzo.ha seguito le orme del padre, diventando un cantante di successo, ma non solo. Ecco chi è Matteo, ildiClasse 1997, Matteo è il secondogenito die Enrica Cenzatti. Suo fratello Amos ha 23 anni ed è un ingegnere. Inoltre ha anche una sorella piccola, Virginia, nata dal secondo matrimonio del padre con Veronica Berti. Matteo ha intrapreso gli studi presso il Conservatorio di Lucca e nel frattempo accompagna il padre ai concerti in giro per il mondo. Non solo un bravissimo cantante, Matteo è anche un modello: Paul Marcian-proprietario dell’azienda Guess-lo ha notato e ha deciso di farlo posare insieme a Jennifer Lopez, avviando così la sua ...

