Autostrade per l’Italia | norma concessioni “profili incostituzionali”

(Di lunedì 23 dicembre 2019) Aspi pronta ad ogni azione a tutela della società in caso di adozione dellasulle. "per- si legge in una nota - ha appreso da organi di informazione che il Consiglio dei Ministri nella seduta del 21 dicembre, in sede di adozione del decreto legge cosiddetta 'Milleproroghe', avrebbe approvato (con la formula salvo intese) delle disposizioni in materia diautostradali finalizzate, tra l’altro, a modificare ex lege alcune clausole della vigente Convenzione Unica diper(a suo tempo approvata con legge) in ordine alla revoca, decadenza o risoluzione meglio specificate nella bozza di decreto legge. Il CdA diperha preso in esame detto testo e, pur non potendo conoscere la versione definitiva delle disposizioni, ha ritenuto come già sottolineato da Aiscat che lo stesso presenti rilevanti profili di ...

