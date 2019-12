Atalanta show | Milan umiliato a Bergamo

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 22 dicembre 2019) Zapata non c'e' da ottobre ma non se ne sente la mancanza, a Piatek (subentrato tra il secondo e il terzo gol nerazzurro) viene preferito l'evanescente Leao e il, privo degli squalificati Hernandez e Paqueta', finisce travolto. Senza i centravanti titolari domina l', e lo fa con un pokerissimo che umilia i rossoneri di Pioli: finisce 5-0 per la squadra che segna di piu', grazie alla doppietta di Ilicic, condita dalle chicche di Gomez in avvio, dell'ex Pasalic a inizio ripresa e di Muriel nel finale. Una cinquina incartata sotto l'albero di Natale col fiocchetto di un gioco enormemente piu' qualitativo e quantitativo dai bergamaschi, in kit Christmas Edition verde col profilo diAlta sul petto. Gasperini chiude l'anno al top, quinto posto e gli ottavi di Champions conquistati. In avvio bastano 43 secondi a Ilicic per impegnare Donnarumma, rientrando sul destro dal ...

