Atalanta Milan 1-0 LIVE | la sblocca il Papu Gomez

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Allo Geweiss Stadium, la 17ª giornata di Serie A 2019/20 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca(Mario Labate, inviato a Bergamo) – Al Gewiss Stadium di Bergamo,si affrontano nel match valido per la 17ª giornata della Serie A 2019/20. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Sintesi1-0 MOVIOLA 1′ Tiro di Ilicic – Donnarumma respinge con un colpo di reni 7′ Occasione per Castagne – Gosens cross dalla sinistra, sul secondo palo arriva Castagne che però non trova il tempismo giusto lasciando scorrere il pallone 9′ Occasione per Suso – Liberato da un lancio di Calhanoglu, Suso controlla dribbla Gosens ma poi perde l’occasione per concludere 10′ Gol dell’salta con un tunnel Conti e realizza con un gran destro che s’insacca sotto ...

Atalanta_BC : ?? Scendiamo in campo così! ?? Your Atalanta XI to face Milan! #AtalantaMilan #SerieATIM #GoAtalantaGo ???? - VarskySports : 1?Inter 42 2?Juventus 42 3?Lazio 36 4?Roma 35 5?Cagliari 29 6?Atalanta 28 7?Parma 24 8?Napoli 21 9?Milan 21 ??Torino… - SuperSportTV : #SerieA - RESULTS: AC Milan 0-0 Sassuolo Bologna 2-1 Atalanta Juventus 3-1 Udinese -