(Di domenica 22 dicembre 2019)era l’anticipo delle 12.30 di questa diciassettesima giornata di Serie A, ultima prima della sosta per le vacanze natalizie. La squadra diarrivava da quattro risultati utili positivi con 8 punti conquistati, quella di Gasperini dalla sconfitta contro il Bologna ma con la qualificazione agli ottavi di finali di Champions League centrata. Allo stadio Atleti Azzurri d’Italia passa l’5-0., la cronaca del match Prima frazione di gara semplicemente dominata dai padroni di casa, sia a livello tecnico che fisico. Ilnon crea alcun pericolo verso la porta di Gollini, lasciando spazio e gioco all’. Dopo due soli minuti arriva la prima occasione per Ilicic, la cui conclusione dal limite viene intercettata da un grande Donnarumma. Al minuto 10 passano i nerazzurri con capitan Gomez, fantastica la sua azione ...

AradoAlessandro : “Manita” dell’Atalanta al Milan. E non potendo darglielo fisicamente... un bel calcio in c..o metaforico a giocator… - notizieit : #Atalanta, manita al Milan: Pioli sprofonda nel baratro - matteomu1 : RT @iltifososocial: Gomez, Pasalic, Ilicic (x2) e Muriel firmano i cinque schiaffi al Milan di Pioli. . #atalanta #milan #pioli #schiaffi #… -