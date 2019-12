Atalanta | Gasp | «Noi miglior attacco | non è un caso» – VIDEO

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019) Gian Pieroerini ha parlato in conferenza stampa dopo la roboante vittoria dell’contro il Milan Gian Pieroerini ha parlato in conferenza stampa dopo la roboante vittoria in campionato contro il Milan, superato per 5-0. «Non è una cosa casuale, è frutto di continuità e qualità. Fai tanti gol rispetto alle altre squadre, è il punto significativo. C’è da dire che ogni partita ha una storia a sé, oggi abbiamo messo in campo tutto. Sul piano tecnico siamo stati molto bravi, i gol sono di grandissima qualità. È una squadra che si rigenera in continuazione. È una grossa soddisfazione, ma non la vivo come una casualità» Leggi su Calcionews24.com

