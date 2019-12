Ata-tanta | il Milan affonda a Bergamo | finisce 5-0 | le pagelle di CalcioWeb

(Di domenica 22 dicembre 2019) Ilsotto i colpi di una strepitosa Atalanta, dominante dal primo all’ultimo secondo. Partita mai in discussione: i bergamaschi sembrano una Ferrari, i rossoneri un’utilitaria. L’intensità, caratteristica fondamentale delle squadre di Gasperini, si è vista tutta così come la differenza qualitativa tra le due squadre. Ad aprire le marcature è un’azione personale del Papu Gomez, conclusa con un gran destro sotto la traversa. Raddoppia Pasalic, tris e poker di Ilicic, con un secondo gol da applausi, riil risultato Muriel su disastro dell’accoppiata Musacchio-Donnarumma. Pioli dovrà riflettere così come tutta la società rossonera, Gasperini vola in classifica e si gode una creatura praticamente perfetta. Atalanta-, lediAtalanta Gollini 6 – Sarebbe potuto andare tranquillamente in curva coi ...

Leggi la notizia su calcioweb.eu

italia_esports : RT @TGMesports: Lo scorso weekend, il palcoscenico milanese è stato teatro della riconferma dei @mkersofficial come… - NoviyeModel : RT @TGMesports: Lo scorso weekend, il palcoscenico milanese è stato teatro della riconferma dei @mkersofficial come campioni d'Italia di @R… - TGMesports : Lo scorso weekend, il palcoscenico milanese è stato teatro della riconferma dei @mkersofficial come campioni d'Ital… -