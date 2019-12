Asti,senzatetto morto in rogo palazzina

Il corpo carbonizzato di un 59enne di origini marocchine, senza fissa dimora, è stato trovato in serata nel centro didai Vigili del fuoco, intervenuti per domare un incendio divampato in unain ristrutturazione. E' probabile che l'uomo avesse trovato rifugio,da tempo,nell'edificio,e che ilsia stato causato da lui stesso nel tentativo di scaldarsi con un fuoco All'interno dell'edificio c'erano indumenti, spazzatura e materassi, tutto materiale facilente infiammabile. Lo stabile non era occupato da altri.(Di lunedì 23 dicembre 2019)