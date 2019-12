Ankara sempre più vicina a Tripoli fa infuriare Haftar Sequestrato cargo con

Leggi la notizia su huffingtonpost

(Di domenica 22 dicembre 2019) Continua a salire la tensione in Libia, dove l’avmento trae il governo dista facendoil generale Khalifa, l’uomo forte della Cirenaica,più nervoso di fronte al protagonismo del leader turco Recep Tayyip Erdogan. Si inserisce in questo contesto la notizia del sequestro, avvenuto oggi da parte delle forze navali di, di unbattente bandiera di Grenada con equipaggio turco. A riferirlo è una nota pubblicata su Facebook dal portavoce del sedicente Esercito nazionale libico, Ahmed Al Mismari, a corredo di un video che mostra le fasi del sequestro.La nave è stata condotta in un porto vicino, Ras el-Hilal, “per ispezionare e verificare il suo carico”, ha reso noto il portavoce dell’Esercito nazionale libico, Ahmad al-Mismari. Al momento non è chiaro cosa trasportasse la nave ...

