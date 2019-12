Andrea Damante e Claudia Coppola allo scoperto | primo video di coppia | chi è la fidanzata

Leggi la notizia su forzazzurri

(Di domenica 22 dicembre 2019)non si nascondono più. Dopo le recenti paparazzate che hanno svelato l’esistenza della loro relazione, il deejay ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato per la prima volta unin cui è accanto a. Si tratta di un breve filmato che è a tutti a tutti gli effetti un’ufficializzazione e che li mostra insieme in auto, in viaggio verso Courmayeur. Dunque, dopo alcuni flirt mai del tutto confermati e una breve frequentazione con la corteggiatrice di Uomini e Donne Viviana Vizzini, la giovane milanese è la primadel Dama dopo la fine della tanto chiacchierata storia con Giulia De Lellis. Chi èPoche le informazioni disponibili al momento sulla ragazza al fianco di. Il suo nome completo èMargheritae sappiamo che è nata a Milano il 29 settembre. Iscritta presso l’Università ...

