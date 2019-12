Ancelotti | «All’Everton per vincere È un club con grandi ambizioni»

Leggi la notizia su calcionews24

(Di domenica 22 dicembre 2019)alla sua prima intervista ufficiale con l’Everton: «pieno di storia, qui per provare aed essere competitivi» Il nuovo allenatore dell’Everton, Carlo, ha rilasciato le sue prime dichiarazioni alle tv ufficiale deldi Premier League. Queste le parole del tecnico ex Napoli sulla sua nuova avventura inglese: «Sono entusiasta di essere qui in uno dei piùin Inghilterra. Mi piace la squadra, i. Questo è uncon molte, con una grande storia. Sono qui per migliorare la squadra e aggiungere qualità, cercherò di fare del mio meglio. Il nostro obiettivo è essere competitivi in ​​Premier League, essere nelle prime posizioni della classifica, essere competitivi in ​​Europa. L’obiettivo è quello di raggiungere la Champions League o l’Europa League. Sono qui per provare acon questo». Leggi su ...

