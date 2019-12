Alta Badia | Italia affonda | vince Kristoffersen

Leggi la notizia su ilfogliettone

(Di domenica 22 dicembre 2019) Un tempo la Gran Risa dinon era solo la pista di casa ma anche la più amata dai gigantisti azzurri che con Alberto Tomba, Richard Pramotton, Max Blardone e David Simoncelli vi raccoglievano come ciliegie vittorie e podi. Acqua passata e quest'anno il miglior azzurro , se cosi' si puo'' dire, e' stato il trentino Luca De Aliprandini ma solo 16/o in 1.58.70. Poi per l'in classifica ci sono Riccardo Tonetti 18/o in 1.58.80 e Manfred Moelgg 28/o in 1.59.76. Un risultato che ha un solo messaggio chiaro per l': bisogna correre al piu' presto ai ripari. Ha vinto - successo n.19 in carriera - il norvegese Henrikin 1.57.33.Il tutto su un tracciato decisamente corto che non permetteva di recuperare gli errori a causa della partenza abbassata di ben 15 porte, eliminate per la tanta neve caduta nella notte e sino alla prima manche, neve che non ha certo ...

