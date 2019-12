All’Institut Francaise di Napoli uno spettacolo dedicato al teatro dell’assurdo (Di domenica 22 dicembre 2019) Giovedì 19 dicembre, l’Istituto Francese di Napoli con il Consolato di Francia a Napoli, e il Console Generale di Francia Laurent Burin des Roziers, ha ospitato il gruppo Les GAGAgas, alunni dell’Istituto Alberghiero Vittorio Veneto di Scampia, per uno spettacolo di Natale in francese dedicato al teatro dell’assurdo: “Liberté, Égalité, Absurdité”. Un voyage dans le théâtre de l’absurde. Alle ore 10.30 si è data una rappresentazione riservata alle scuole e si è offerta una seconda rappresentazione aperta al pubblico alle ore 18.00 in Salle Dumas. Questo progetto, messo in scena dal Professore Paolo Buonaiuto con il sostengo dei professori Erick Barbà, Patrizia Libretti e Silvana Vaio, conclude quest’anno di partenariato dell’Istituto Francese di Napoli con i diversi istituti scolastici di Scampia. Gli alunni del Vittorio Veneto hanno già partecipato al “Banchetto del centenario” il 21 ...

