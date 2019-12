Allerta Meteo Toscana | codice arancione per vento e mareggiate

(Di domenica 22 dicembre 2019) Unpersulla costa, dalla Versilia a Piombino con l’interessamento del litorale pisano, della costa livornese e delle isole dell’Arcipelago, e’ stato emesso dalla Sala operativa unificata della Protezione civile regionale. Sono previsti mari agitati o molti agitati. L’avviso, gia’ in corso, e’ previsto fino alle ore 8 del 23 dicembre.giallo, invece, per le altre zone della costameridionale con l’eccezione dell’Argentario dove ile’ arancio.arancio anche per il forteche interessera’ con raffiche di Ponente, gia’ da stasera, le isole dell’Arcipelago. Venti forti o localmente molto forti sul litorale Centro-meridionale, fino a forti nelle zone interne nel Centro-sud, specie in zone collinari e montuose. Il 23 permarra’forte di ...

meteoweb.eu

