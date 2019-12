Allerta Meteo | la Tempesta del Solstizio d’Inverno si sposta all’estremo Sud | altre 36

(Di domenica 22 dicembre 2019) Imperversa il maltempo sull’Italia nel giorno deld’Inverno, anche se continua a fare molto caldo: le temperature sono elevatissime, in alcuni casi dieci gradi oltre la norma soprattutto in Piemonte per il foehn alpino, ed è il nono giorno consecutivo in cui le temperature massime superano i +20°C, circostanzarologica rarissima in Italia nella seconda metà di Dicembre tanto che in tutto il Paese sono ancora presenti le fastidiose zanzare, che trovano ideale questo clima caldo e umido. Oggi, nonostante il maltempo, le massime sono arrivate a+22°C a Palermo, Tropea, Piraino e Lampedusa, +21°C a Catania, Siracusa, Linosa, Cefalù e Barcellona Pozzo di Gotto, +20°C a Reggio Calabria, Crotone, Scilla, Bovalino, Soverato, Cirò e Pagani, +19°C a Bari, Messina, Taranto, Cagliari, Pescara, Termoli, Barletta e Imperia, +18°C a Salerno, Foggia, Lecce, Cosenza, ...

