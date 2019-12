Allerta Meteo Campania | avviso di criticità prorogato fino a domani

Leggi la notizia su meteoweb.eu

(Di domenica 22 dicembre 2019) La Protezione civile della Regionehal’attualmente in vigorealle 16 dipomeriggio, sull’intero territorio regionale, anche se con qualche differenziazione per zona dovuta innanzitutto alle attuali situazioni di saturazione dei suoli e compromissioni del territorio legate alle precipitazioni. Al momento, vige l’Arancione con attenzione massima su tutta laalle 23.59. Dalla mezzanotte ealle 16 dil’è stata prorogata con le seguenti modalità: Arancione sulla zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno, Monti Picentini); Gialla sul resto della. Questo il dettaglio: Zona 3 (Penisola Sorrentino-Amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini): Locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o isolato temporale, soprattutto sui comuni costieri, in ...

ArpaPiemonte : Allerta arancione per rischio idrogeologico sul Piemonte sudoccidentale. Oggi ancora maltempo, con piogge diffuse e… - SkyTG24 : Maltempo: esondazioni in Campania, mercantile incagliato in Sardegna. FOTO - BarillariM5S : Allerta meteo nel Lazio: è apparso @nzingaretti per qualche minuto, ha firmato la presenza e poi è scomparso. Consi… -