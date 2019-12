Alle origini dell’alta pressione fiscale in Italia

Leggi la notizia su it.insideover

(Di domenica 22 dicembre 2019) L’Ufficio Studi della Cgia ad agosto ha rilasciato una propria news sorprendente: l’, nel 2018, ha fatto pagare ai propri cittadini ben 33,4 miliardi di euro di tasse e di imposte in più rispetto a quella che è la media continentale. La notizia colpisce senza ombra di dubbio per l’entità delle cifre che vengono riportate e messe in risalto, ma non altrettanto per la sostanza che essa riporta. L’, infatti, non è neofita per quel che riguarda l’alta tassazione e la notevolea carico dei contribuenti. Tuttavia, partendo dai dati dello studio dell’Associazione mestrina, occorre effettuare una disamina che vada al di là dell’immediatezza, e che risalga nel tempo. I numeri e le cifre dello studio della Cgia Innanzitutto, è fondamentale leggere con attenzione i numeri che la Cgia ha posto sotto la lente ...

