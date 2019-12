Alle 20 | 45 nasce il Napoli di Gattuso

Leggi la notizia su calciomercato.napoli

(Di domenica 22 dicembre 2019) Massimo Ugolini, giornalista di Sky Sport, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kissin vista del match di stasera trae Sassuolo. Si tratterà del primo vero banco di prova per Rino. La sconfitta casalinga contro il Parma è stata giustificata dai pochi giorni a disposizione. Oggi, però, bisognerà assolutamente vedere le prime differenze con ildi Ancelotti. Devere ildi. “ha tanta voglia di far bene, e c’è curiosità di capire se il lavoro fatto in settimana può dare i suoi frutti già da domani. Vistoestremamente coinvolto e concentrato. Mi è piaciuta anche la risposta sul mercato. Non è l’ultima spiaggia e sono d’accordo con, ma il segnale deve arrivare. Per indole questa è una squadra che tende a proporre, se non lo fai con i tempi giusti però rischi di farne le spese”, ha detto il ...

