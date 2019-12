Alessandro Sallusti contro Matteo Renzi | Mi ha querelato | comportamento da

Leggi la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 22 dicembre 2019) Un durissimo attacco, firmato. "Nei giorni scorsi - fa sapere il direttore sul fondo su Il Giornale dal titolo "Seha bisogno di spicci" - ci è pervenuta una sua querela, non so per quale fatto perché lo scopriremo solo strada facendo. La cosa non ci sp

katun79 : RT @catlatorre: 'sovranista', questa volta è toccato a lei. E non per mano di un cronista da penultima pagina, di un pubblicista da trafil… - Mario48440912 : RT @Davide38296157: Otto e mezzo, Alessandro Sallusti contro la sardina Jasmine Trinca: 'Ma al Nord le sembra ci sia il fascismo?' https://… - 57Davide : RT @LelloForlini: Giovedì sul suo giornale, Alessandro Sallusti ha scritto che Selvaggia Lucarelli - rea di aver criticato Barbara D'Urso -… -