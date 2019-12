Alessandra Amoroso | ecco come passerà il Natale e con chi

Leggi la notizia su velvetgossip

(Di domenica 22 dicembre 2019) Unspeciale ed intimo per, per tutta una serie di motivi. La cantante tornerà in tv il 23 dicembre con un nuovo progetto, ma dopo, le feste saranno tutte per la famiglia. La cantante è pronta a passare untradizionale,ha dichiarato a Verissimo: Quest’anno sarò con la mia famiglia di solito passo sempre ilsu ma quest’anno ho deciso di godermelo e trascorrere un po’ di tempo in più con loro. Untradizionale per: famiglia e amore sotto l’abero Non solo con genitori e parenti, però, ma anche con la sua dolce metà: Sì, perché oltre al cane con la sua cuccia dobbiamo mettere i miei bagagli, quello del mio compagno… Stefano Settepani, il fidanzato di, è il compagno della cantante da tre anni e ora vive a Roma insieme a lei. La cantante è rimasta da subito colpita dall’uomo, che è anche ...

