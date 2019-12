Albero cade su auto | Mary Ellen Molloy ha perso la vita

Leggi la notizia su bigodino

(Di domenica 22 dicembre 2019) Un terribile incidente è avvenuto nella serata di giovedì diciannove dicembre a Melbourne, in Australia. E’ caduto unsu una macchina con a bordo cinquene ehalaa soli venti cinque anni. Era la nipote del famoso giocatore di football irlandese Anthony. Una vicenda terrificante, che ha sconvolto il mondo intero. In molti sono rimasti scioccati da ciò che è accaduto, soprattutto i familiari della giovane vittima, per l’inaspettata tragedia. Secondo le informazioni che sono state rese note,era uscita con degli amici ed era seduta nel sedile posteriori dell’, insieme ad una sua amica. Non è ancora chiaro dove si stavano dirigendo, ma per cause ancora da chiarire, lungo Kings Way unè caduto proprio su quell’, che stava passando in quel preciso istante. La giovane è stata portata subito in ...

BreakingItalyNe : MALTEMPO: Albero cade per il forte in strada in via Nuova Agnano a Napoli: Muore un uomo di 62 anni di nazionalità… - Carlo_bis : RT @LucaSucci: …l'importante è che la flotta salva clandestini sia pronta all'intervento in mare! @Yi_Benevolence @markorusso69 @Acidelius… - andiamoviaora : RT @LucaSucci: …l'importante è che la flotta salva clandestini sia pronta all'intervento in mare! @Yi_Benevolence @markorusso69 @Acidelius… -